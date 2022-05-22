صحة الكرخ تحدد المراكز الخافرة طيلة فترة العواصف الترابية

2022/05/22 | 23:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الكرخ / تعلن عن جدول دوام المراكز الصحية الخفر على مدار (24) ساعة طيلة فترة العواصف الترابية اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) عن افتتاح عدد من المراكز الصحية الخافر في جميع مناطق جانب الكرخ على مدار (24) ساعة طيلة فترة العواصف الترابية حيث تم تهيئة جميع المستلزمات الطبية […]

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