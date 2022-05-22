الحشد الشعبي يعالج تجمعاً لداعش الإرهابي شرق صلاح الدين

2022/05/22 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن الحشد الشعبي، معالجة تجمع لفلول داعش الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للحشد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي، عالجت تجمعا لفلول “داعش” الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين"، لافتا الى ان "مدفعية الحشد قامت بمعالجة التجمع الإرهابي بعد رصدهم في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين".

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