2022/05/22 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير التضامن في الحكومة الفرنسية الجديدة، داميان أباد، الأحد، مزاعم بارتكابه "اعتداءات جنسية" قبل أكثر من عقد، وفق ما كشف موقع الكتروني استقصائي.

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