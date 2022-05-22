تأكيداً لانفراد “ايرث نيوز”.. قحطان جثير مدرباً للصقور

2022/05/22 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الحوية، تسمية قحطان جثير مدرباً لكرة الصقور خلفا لحكيم شاكر.وذكر النادي في بيان ان “الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، سمت في اجتماعها الذي عقد اليوم الاحد، المدرب قحطان جثير لقيادة الفريق الاول في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كاس العراق خلفا للمدرب حكيم شاكر الذي تم قبول استقالته من […]

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قحطان جثير مدرباً للصقور أولاً على ايرث نيوز.

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