بعد مباراة دراماتيكية ..مانشستر سيتي يحرز لقب الدوري الإنكليزي

2022/05/22 | 23:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز مانشستر سيتي لقب الدوري

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للمرة

الرابعة في خمسة مواسم بعدما انتفض بشكل

مذهل ليحول تأخره بهدفين امام أستون

فيلا الى فوز بثلاثة اهداف أحرزها في ست

دقائق فقط لتنتهي المبا

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