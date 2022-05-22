صور: مرور الأنبار تحجز مركبة “انشائية” وتغرم سائقها لتسببه في تشويه الشارع

2022/05/22 | 23:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة الأنبار اليوم الأحد، حجز مركبة “انشائية” وذلك نتيجة سقوط مادة “الصب”، ما تسبب بتشويه الشارع.وقال المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “في مدينة الفلوجة تم ضبط المركبة المرفقة صورتها و كما تلاحظ اخي المتابع الكريم سقوط مادة الاسمنت المخبوط بهذه الطريقة و عليه تم حجز المركبة و […]

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