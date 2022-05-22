واتساب تتوقف عن دعم بعض أجهزة أبل

2022/05/23 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تخطط منصة واتساب قريبًا لإيقاف الدعم لعدد قليل من أجهزة iOS، حيث لن يعمل تطبيق التراسل بعد الآن مع أجهزة آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 10 و iOS 11 بدءًا من وقت لاحق من هذا العام.وأفاد الكثير من مستخدمي التطبيق أنه كان يخطط لإيقاف الدعم بالنسبة لأنظمة iOS 10 و iOS 11 […]

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