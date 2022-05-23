2022/05/23 | 00:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PlguEQn6Eb8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راتب الخزعلي 3000 دينار عراقي في مكتب الصدر يعني ما جان يشتغل لله والمرجعية | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. راتب الخزعلي 3000 دينار عراقي في مكتب الصدر يعني ما جان يشتغل لله والمرجعية | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).