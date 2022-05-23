زيارة بارزاني إلى السليمانية: توافق سياسي وإنهاء الحملات الاعلامية

2022/05/23 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬أربيل‭ – ‬السليمانية‭ – ‬الزمان‭ ‬ لاحت‭ ‬انفراجة‭ ‬قوية‭ ‬أمس‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬الكبيرين،‭ ‬المختلفين‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬التحالفات‭ ‬السياسية‭ ‬وتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬ورئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وملفات‭ ‬اقتصادية‭ ‬بالاقليم،‭ ‬بما‭ ‬يراه‭ ‬المراقبون‭ ‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬تسهيل‭ ‬الحل‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الشيعي‭ ‬المقسوم‭ ‬على‭ ‬ضفتي‭ ‬الإطار‭ ‬والتيار،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬محاولا‭ ‬وساطة‭ ‬يجريها‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬اطراف‭ […]

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