عواصف الفناجين

2022/05/23 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام مخاوف‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬كبير‭ ‬لمرض‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭ ‬تسود‭ ‬العالم،‭ ‬والرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬بايدن‭ ‬يرجح‭ ‬انّ‭ ‬الوضع‭ ‬مقلق،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تكشف‭ ‬دولة‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭ ‬بالفيروس‭ ‬الجديد‭.‬ كان‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬تلقيح‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬العراق‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬بلقاح‭ ‬ضد‭ ‬الجدري،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الجدري‭ ‬الجديد‭ ‬مختلف‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬لقاح‭ ‬جاهز‭ ‬له،‭ […]

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