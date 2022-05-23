2022/05/23 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العدوى تنتقل سريعاً بين الشاذين جنسياً سيول-(أ ف ب) – لندن -الزمان حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد، على هامش جولته الآسيوية، من أن تأثير انتشار جدري القردة الذي رُصد في اثنتي عشرة دولة أوربية وفي أستراليا وكندا والولايات المتحدة أيضًا، قد يكون له «تداعيات». أوضح الرئيس الأميركي الذي كان يهم بمغادرة كوريا الجنوبية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا ترصد إصابات جديدة بجدري القردة.. وبادين:المرض له تداعيات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا ترصد إصابات جديدة بجدري القردة.. وبادين:المرض له تداعيات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا ترصد إصابات جديدة بجدري القردة.. وبادين:المرض له تداعيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).