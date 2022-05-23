بريطانيا‭ ‬ترصد‭ ‬إصابات‭ ‬جديدة‭ ‬بجدري‭ ‬القردة‭.. ‬وبادين‭:‬المرض‭ ‬له‭ ‬تداعيات

2022/05/23 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدوى‭ ‬تنتقل‭ ‬سريعاً‭ ‬بين‭ ‬الشاذين‭ ‬جنسياً سيول‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ حذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأحد،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬جولته‭ ‬الآسيوية،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تأثير‭ ‬انتشار‭ ‬جدري‭ ‬القردة‭ ‬الذي‭ ‬رُصد‭ ‬في‭ ‬اثنتي‭ ‬عشرة‭ ‬دولة‭ ‬أوربية‭ ‬وفي‭ ‬أستراليا‭ ‬وكندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضًا،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬‮«‬تداعيات‮»‬‭.‬ أوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يهم‭ ‬بمغادرة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ […]

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