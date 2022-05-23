الموارد المائية تتخذ سلسلة اجراءات لمعالجة شح المياه في قضاء الفهود

2022/05/23 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الموارد المائية في ذي قار ، اليوم الاحد، عن اتخاذ سلسلة من الاجراءات لمعالجة شح المياه التي يعاني منها قضاء الفهود جنوب شرق المحافظة.وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “نتيجة انخفاض التصاريف الواردة للمحافظة من نهري الفرات والغراف وهو ما أثر على قلة التصاريف الداخلة الى قضاء الفهود، […]

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