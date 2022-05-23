خبير دستوري أردني يرد على حديث والدة الأمير حمزة عن

2022/05/23 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد المقرر السابق للجنة الملكية لتعديلات الدستور الأردني، الدكتور ليث نصراوين، على تغريدات للملكة نور والدة الأمير حمزة، الأحد، علّقت فيها على قرارات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بشأن الموافقة على توصية بتقييد إقامة الأمير واتصالاته.

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