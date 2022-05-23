نسوي الصالات يواصل تدريباته استعداداً لبطولة غرب آسيا

2022/05/23 | 00:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواصلُ منتخبنا الوطنيّ النسوي لكرةِ الصالات تدريباته المُكثفة في قاعةِ نادي الأعظميّة الرياضي، وبواقعِ وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية استعداداً لبطولةِ كأس غرب آسيا التي ستنطلقُ في مدينةِ جدة في المملكةِ العربية السعوديّة مُنتَصف الشهر المقبل.وحضرَ الوحدة التدريبيّة عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم المُشرف على اللجنةِ النسوية، فراس بحر العلوم، الذي نقلَ إلى […]

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