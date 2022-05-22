البراميل السورية المتفجرة.. خبراء نظام الأسد في روسيا لتدمير مدن أوكرانيا

2022/05/23 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومات حول وصول "فنيين" متخصصين بالبراميل المتفجرة، التي استخدمت بشكل واسع في سوريا، إلى روسيا

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