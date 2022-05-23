بالصور.. التفاؤل يغلف تحضيرات الأولمبيّ استعداداً لكأس آسيا

2022/05/23 | 00:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باشر المُنتخب الأولمبي الإيراني تدريباته، اليوم الأحد، في ملعبِ الشعب الدوليّ استعداداً لمباراته الوديّة أمام منتخبنا الأولمبي التي تقامُ في ملعبِ المدينة الدوليّ يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من الشهر الحالي في الساعةِ السادسة مساء.ويأتي معسكر بغداد استعداداً لكأس آسيا مطلع حزيران المقبل.

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التفاؤل يغلف تحضيرات الأولمبيّ استعداداً لكأس آسيا أولاً على ايرث نيوز.

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