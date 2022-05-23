برشلونة يختتم موسمه بالخسارة أمام فياريال

2022/05/23 | 00:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أختتم فريق برشلونة موسمه بالخسارة أمام فياريال بهدفين دون رد.والتقى الفريقان على ملعب كامبو نو لحساب مباريات الجولة 38 الاخيرة من الدوري الاسباني “لاليجا”.وسجل ثنائية فياريال كل من الفونسو بيدرازا في الدقيقة 41 وجوميز في الدقيقة 55.وبهذه الخسارة أنهى برشلونة موسمه عند النقطة 73 في المركز الثاني، فيما استقر فياريال […]

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