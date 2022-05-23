دعت أولا إلى احترام الإرادة الملكية.. الملكة نور تعلق مجددا على قرار تقييد تحركات الأمير حمزة

2022/05/23 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

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دعت الملكة نور أرملة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال إلى التهدئة واحترام الإرادة الملكية، مشيرة مع ذلك إلى أن المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، ينطوي على "انتهاك للدستور".

وكتبت الملكة نور عبر "تويتر" اليوم الأحد: "يجب علينا جميعا التزام الهدوء واحترام سيادة الملك لما فيه خير الشعب الأردني واستقراره".

وأضافت: "وفقا لخبراء قانونيين، فإن المجلس الذي شكل بموجب قانون الأسرة المالكة لعام 1937 يعد انتهاكا لدستور الأردن لعام 1952.



الحق في التمثيل هو المفتاح".

وتابعت في تغريدة لاحقة: "لم يتم إرسال أي مرافعات أو إجراءات أو مداولات قانونية إدارية إلى المستشار الهاشمي بعد تكليف الحسن".

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