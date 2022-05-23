أول دولة تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود

2022/05/23 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

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أصبحت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود، حيث انتشر المرض في 14 دولة حول العالم.

وقالت السلطات الصحية في بلجيكا، أنه يتعين على المصابين بفيروس جدري القرود أن يعزلوا أنفسهم لمدة 21 يوما.

يأتي ذلك بعد الإبلاغ عن 3 حالات إصابة بالمرض في البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الإصابات التي جرى اكتشافها مرتبطة بمهرجان أقيم في مدينة أنتويرب الساحلية الجمعة الماضية.

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