تصريح جديد للعامري حول أزمة تشكيل الحكومة

2022/05/23 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ادلى رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاثنين، بتصريح جديد يخص أزمة تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التضحية من أجل إنهاء الإنسداد السياسي.

وأكد العامري، خلال إستقباله الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين والوفد المرافق له، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (بغداد اليوم)، أن "المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التضحية من أجل إنهاء الإنسداد السياسي".

وقال: "أملي كبير بأن نصل إلى إتفاق من أجل حل الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن من أجل معالجة المشاكل الكثيرة التي يعاني منها كل أبناء الشعب العراقي من الفاو إلى زاخو".

وأوضح العامري: "أفكارنا مع الإتحاد الإسلامي الكردستاني كانت متطابقة وعلى الجميع العمل على إيجاد مخرج للأزمة الراهنة"، مشيرا إلى أن "متطلبات المرحلة الراهنة ومعالجة الأوضاع الإقتصادية يتطلب من الجميع التضحية من أجل معالجة الإنسداد السياسي".

من جهته، بين بهاء الدين: "كان لقاء أخويا وتناولنا جميع القضايا الراهنة التي تتصدر المشهد السياسي ووجدنا الأفكار متقاربة مع زعيم تحالف الفتح وحصل تفاهم على بعض الامور الضرورية".

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