حفريات في الشخصية العراقية (الانتماء والعنف) - محمد اسماعيل السراي

2022/05/23 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_اسماعيل_السراي وقد يحدث هذا في مجتمعنا العراقي-غالبا- ، أن يرتبط الانتماء لمجموعة ما، سواء قومية او دينية او حزبية ، او حتى قبلية، بممارسة العنف ضد المجموعات الاخرى،وقد حدثت ممارسات العنف الديني والقومي ضد الاخر المختلف من خلال تغذية الطائفية في حال العنف الديني كما حدث جليا بعد احداث عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;-.



او تغذية مفاهيم الوطنية والقومية ضد المختلف في حالة العنف القومي حيث ان الانتماء والترابط ال ......





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