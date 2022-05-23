المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....33 - محمد الحنفي

2022/05/23 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة يستلزم الوضوح في الفكر:.....4ومعلوم: أن الفكر، والممارسة، متناقضان، أو متقاطعان، أو منسجمان؛ لأن المناضل الحزبي، لا يمارس ممارسة متناقضة مع الفكر الحزبي، كيفما يكون الفكر الحزبي: اشتراكيا، والممارسة إقطاعية، أو بورجوازية، أو مجسدة للتحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف.



وقد تكون الممارسة مختلفة عن الفكر، في نقط معينة، ومتفقة مع الفكر، في نقط أخرى، وقد تكون الممارسة منسجمة ......





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