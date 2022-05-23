2022/05/23 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفاق الثعالب نصار النعيمي الانسان من أعظم خلق الله، إذ كرمه وميزه عن جميع الكائنات الحية، والموت حق علينا بني البشر، أما في بلدنا العراق، فيكرم الانسان بعد موته، وتتكفل الحكومة بنقل جثمانه على نفقتها، وتتسابق الأوساط الثقافية والفنية لرثائه، خاصة إن كان عمالقة الفن والثقافة والشعر والادب وغيرهم، ويعاد نشر أجمل ما جادت […]

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