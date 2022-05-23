2022/05/23 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 28 أبريل الماضي، قتل، أوليكسندر شيليبوف، وهو رجل أوكراني، على يد عدد من الجنود الروس.

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