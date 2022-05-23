2022/05/23 | 02:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقتل رجل يبلغ من العمر 48 عاما، كان يستقل مترو الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية في حادث إطلاق نار عشوائي.وهذا أحدث هجوم عشوائي ضمن سلسلة هجمات عشوائية في نظام النقل بالمدينة.وقالت الشرطة إن الهجوم كان "عشوائيا تماما" وأن مطلق النار مازال طليقا.وبحسب شهود عيان كان مطلق النار يسير جيئة وذهابا في نفس عربة القطار قبل أن يُخرج بدون أي استفزاز مسدسا ويطلق النار على الضحية من مسافة قريبة بينما كان القطار يعبر جسر مانهاتن، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".وقال رئيس شرطة نيويورك، كينيث كوري في مؤتمر صحفي، القطار عندما وصل إلى محطة شارع كانال، فر المسلح، الذي يوصف بأنه رجل ذو بشرة داكنة وله لحية، من المحطة راكضًا إلى شارع سنتر.ووفقا له لا يعرف مطلق النار والضحية بعضهما البعض، ولم يصب أي شخص آخر في القطار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص في حادث إطلاق نار بمترو نيويورك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص في حادث إطلاق نار بمترو نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).