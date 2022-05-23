السيتي وميلان يتوجان بطلين لإنكلترا وإيطاليا

2022/05/23 | 04:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن: أ ف ب

قلب مانشستر سيتي تخلّفه أمام أستون فيلا صفر-2 حتى الدقيقة 76 إلى فوز 3-2 بسيناريو "هيتشكوكي" على مدى 5 دقائق مجنونة، ليحتفظ بلقبه بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بينما توج ميلان بطلا للكالتشيو الإيطالي بعد تخطيه أمس عقبة مضيفه ساسوولو.

وفرض البديل الألماني إيلكاي غوندوغان نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين من أصل ثلاثة لفريقه في الدقيقتين 76 و81 بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 69، في حين سجل الإسباني رودري الثاني (78).

وحسم مانشستر سيتي اللقب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول (93 مقابل 92) الذي حقق فوزاً متأخراً بدوره على ولفرهامبتون 3-1.

على ملعب الاتحاد، ظن مانشستر سيتي أن اللقب أفلت منه عندما تقدم عليه أستون فيلا بهدفين نظيفين، الأول بتسديدة رأسية من الظهير البولندي ماتي كاش (37) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (69)، لكن سيتي عاد من بعيد وقلب الطاولة في مدى 5 دقائق ليمنع ليفربول من تحقيق رباعية غير مسبوقة في إنكلترا، علماً أن الأخير أحرز كأس رابطة الأندية الإنكليزية بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح في شباط الماضي، وكأس إنكلترا الأسبوع الماضي بفوزه على تشلسي بسيناريو مماثل.

كما يلتقي ليفربول ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

وفي سياق متصل حسم توتنهام المركز الرابع وبطاقة التاهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه الساحق على نوريتش سيتي بخماسية نظيفة، وذلك على حساب جاره اللدود في شمال لندن ارسنال الذي اكرم وفادة ايفرتون 5-1.

وسيشارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) برغم خسارته أمام كريستال بالاس صفر-1، وذلك لخسارة منافسه المباشر على هذه البطاقة وست هام أمام برايتون.

وسقط بيرنلي إلى مصاف دوري "تشامبينشيب" بخسارته أمام نيوكاسل 1-2، في حين بقي ليدز "ممتازاً" لموسم جديد بفوزه على برنتفورد 2-1.

وفي سياق آخر حسم ميلان لقب الدوري الايطالي بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي وجاره الانتر، وحقق كلا الفريقين فوزين كبيرين على ساسوولو وسامبدوريا تواليا.

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