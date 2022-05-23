شاطئية المصافي تتأهب لبطولة العالم

2022/05/23 | 04:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : أوس عبد الستار

أبدت إدارة نادي المصافي استعدادها للمشاركة في بطولة أندية العالم للكرة الشاطئية التي من المقرر أن تقام في تركيا مطلع شهر تشرين الأول المقبل .

وقال مدرب المصافي للكرة الشاطئية رعد أكرم في حديث خص به "الصباح " : إن الفريق جاهز لخوض منافسات بطولة العالم لاسيما بعد مشاركته في بطولة يزد التي ضيفتها إيران خلال شهر نيسان الماضي والتي كانت محطة تحضيرية مهمة في إعداد الفريق، مضيفا بأن الانخراط في مسابقة على غرار بطولة العالم ستكون له فائدة كبيرة للاعبينا كونها ستضم فرقا على مستوى عال وتمتلك أساليب لعب مختلفة.

وأوضح أن الفريق واجه الكثير من المعوقات خلال مشاركته في بطولة يزد، لعل أبرزها عدم إمكانيتنا في التأقلم مع أرضية الملاعب التي اعتدنا عليها في دورينا المحلي من حيث نوعية الرمال والعمق والمساحة.

وطالب أكرم لجنة الصالات والشاطئية في الاتحاد المركزي للعبة بمنح الثقة إلى المدربين الشباب لإثبات إمكانياتهم في قيادة المنتخب الوطني وضخ كوادر جديدة بأساليب تدريبية حديثة من أجل الارتقاء وتطوير الكرة الشاطئية في العراق .

وختم حديثه قائلاً : "إن ادارة المصافي جددت الثقة به لمواصلة المشوار والاستمرار في مهمة تدريب الفريق خلال الموسم المقبل ومنحه حق اختيار عناصره عطفا على النتائج الإيجابية التي قدمها في الموسم الماضي وحصوله على مركز الوصيف، مؤكدا بأنه يطمح إلى أن يقدم مع المصافي في الموسم المقبل أداء مغايرا من أجل المنافسة على حصد اللقب.

يشار إلى أن مصافي الوسط تحصل على المركز 56 عالميا في تصنيف منظمةِ الكرة الشاطئية (BSWW).من بين 160 نادياً ، وهذا المركز كان كفيلا بدعوته للمشاركة في بطولة العالم للأندية الموسم الحالي.

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