"رقم مثير للقلق".. أكثر من 100 مليون شخص نازحون قسرا في العالم

2022/05/23 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في زيادة عدد النازحين قسرا حول العالم إلى أكثر من 100 مليون شخص، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

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