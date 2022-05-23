2022/05/23 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية السبت 21مايو-ايار بمقرها ب 88 شارع القصر العيني القاهرة-مؤتمرا تحت عنوان العمال الصوت الغائب مؤتمر عمالي بحضور أكثر من 100 قيادة نقابية وعمالية و وحزبية وبحضور أسرة المناضل النقابي الراحل " طلال شكر" .



وقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية درع الإسهام المتميز لأسم المناضل النقابي طلال شكر كما قدم الحضور من تلامذة الراحل وزملائه كلمات رثاء تشهد على مواقف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر. دارالخدمات النقابية تعقد مؤتمرا عماليا تحت عنوان العمال ....الصوت الغائب تكريما للمناضل النقابي طلال شكر - عبدالرؤوف بطيخ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر. دارالخدمات النقابية تعقد مؤتمرا عماليا تحت عنوان العمال ....الصوت الغائب تكريما للمناضل النقابي طلال شكر - عبدالرؤوف بطيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).