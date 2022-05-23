أين أنتم يا سادة - اشرف عتريس

2022/05/23 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس لماذا لا ندين جمهور القراء بذنب عظيم ..؟الشعر بلا جمهور ينتصر للوجود ، قصيدة النثر تقاوم وتطرد المزيف والمستنسخ والسطحى فى العامية والفصيح منها ،النقد وأصحابه فى كهف يعمهون واللعنة تلحق بهم من كل الأجيال ،الجمال هو الشعر والفن عامة هو الأجمل وضرورة حتمية ضد قبح العالم ، هكذا أفهم ولدى علم اليقين أن النقد لايصنع أديبا ً ، لذلك أرى أن الإتكاء على المبدع وحده أمام كل هذه المحن والأزما ......





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