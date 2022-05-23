إطلاق النار في بوفالو.. اختبار للرقابة على المحتوى

2022/05/23 | 06:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت أكثر من 50 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والهند، إلى جانب شركات الإنترنت مثل ميتا (فيسبوك وانستاغرام) وغوغل وتويتر، بفتح التسجيل لدعم والاشتراك بالانضمام إلى ما يعرف بـ"نداء كرايستشيرش" وهو تجمع هدف إلى صياغة استجابة منسقة من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي عند بث مقاطع فيديو عنيفة ومتطرفة على منصاتها.

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