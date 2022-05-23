كان خائفا من الخروج.. إنقاذ طفل أوكراني بقى 87 يوما مختبئا في قبو

2022/05/23 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج طفل أوكراني مع عائلته من مخبئه في قبو تحت الأرض عاش فيه منذ الغزو الروسي يوم 24 فبراير بمساعدة أحد قراء صحيفة "الغارديان".

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