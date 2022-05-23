"محامي الشيطان".. من يدافع عن الجندي الروسي في محاكمته بأوكرانيا؟

2022/05/23 | 07:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المحاكمة غير المسبوقة لأول جندي روسي متهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، يدافع محامي أوكراني عن الجندي، فاديم شيسيمارين، أمام القضاء.

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