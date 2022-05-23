2022/05/23 | 08:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصر عن تقدم كبير في مشروع ضخم للإنتاج الزراعي بحجم استثمارات 133 مليار جنيه (تعادل 7.3 مليار دولار) لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتصدير الفائض للخارج، ويرى مسؤولون أن المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع الأفقي لتحقيق الأمن ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تزرع الصحراء بالسلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات بـ7.3 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تزرع الصحراء بالسلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات بـ7.3 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).