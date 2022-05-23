انتهت الانتخابات: الأزمة أكثر تعقيداً - سعد الله مزرعاني

2022/05/23 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعد_الله_مزرعاني سوف نكون بحاجة إلى وقت أطول من أجل الإحاطة بكامل جوانب ونتائج المعركة الانتخابية التي خيضت في لبنان وبلاد الاغتراب في الفترة الواقعة ما بين 6 و15 أيار الجاري.



رغم ذلك، ومع التحسّب للسهو والخطأ، يمكن الآن، وكبداية لتقييم متكامل ما أُتيح ذلك، إدراج مجموعة من العناوين الأساسية.



من جهة ثانية، فإنّ الإسراع في استخلاص الدروس، هو أكثر من ملحّ لأن الأزمة مفتوحة.



هي مرشحة بقوة لمزيد من التفاقم اقتصاديا ......





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