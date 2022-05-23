2022/05/23 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جودي_كوكس القسم الثاني: سير ذاتية لحياة ثوريات بلشفيات كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917تمثل لاريسا ريزنر النموذج المثالي للبطولة خلال ثورة عام 1917.



تنتمي إلى جيل أصغر من كولونتاي وكروبسكايا، كانت ريزنر شاعرة وثورية ومقاتلة.



كانت واحدة من أولئك الشابات اللواتي انتسبن إلى الحزب البلشفي عام 1918 بهدف الدفاع عن الثورة بوجه الجيش الأبيض.



أصبحت لاريسا ريزنر قائدة عسكرية ولكن أيضاً كاتبة لشذر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاريسا ريزنير (1895- 1926) - جودي كوكس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاريسا ريزنير (1895- 1926) - جودي كوكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).