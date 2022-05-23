الحارس المغربي بونو يدخل تاريخ الدوري الإسباني من أوسع أبوابه

2022/05/23 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بات المغربي الدولي ياسين بونو، أول حارس مرمى في تاريخ نادي إشبيلية، يحصد جائزة “زامورا”، التي تمنحها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لأفضل لاعب في “الليغا”.وتوج بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني لهذ الموسم، بعد تفوقه على حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا.وتلقت شباك بونو 24 هدفا في 31 […]

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