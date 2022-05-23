تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.. غوارديولا يثير تفاعلا بـ

2022/05/23 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار المدرب الإسباني بيب غواديولا تفاعلا بصريحاته التي أعقبت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في ختام الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قال مازحا إنه طلب النصيحة من الريال لمعرفة الطريقة التي يمكن أن يسجل من خلالها 3 أهداف في 5

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