2022/05/23 | 08:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري اليوم الاثنين، إلغاء عضوية النائب مشعان الجبوري، ليس إلا قراراً كيدياً من البعض.وقال زيباري في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، إن “الغاء عضوية النائب مشعان الجبوري بعد ان كان عضوا في دورات سابقة لمجلس النواب، لا يمكن الا ان يكون مسيسا وكيديا من قبل […]

ظهرت المقالة زيباري عن إلغاء عضوية مشعان الجبوري: قرار مسيس وكيدي أولاً على ايرث نيوز.

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