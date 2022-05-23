2022/05/23 | 08:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -icePwJuOBA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممثل الحكومة يبلغ البرلمان بعدمِ اعتراضِها على الدعمِ الطارئ وملفات اخرى في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ممثل الحكومة يبلغ البرلمان بعدمِ اعتراضِها على الدعمِ الطارئ وملفات اخرى في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).