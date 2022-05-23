الصين: الاستراتيجية الأميركية في آسيا مصيرها “الفشل”

2022/05/23 | 08:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عد وزير الخارجية الصيني أن الاستراتيجية الدبلوماسية الأميركية في آسيا محكوم عليها بالفشل، بحسب ما نقلت عنه وكالة شينخوا الرسمية للأنباء، في وقت أكد الرئيس جو بايدن التزام واشنطن تجاه المنطقة خلال زيارة يجريها لكوريا الجنوبية واليابان.واعتبر الوزير وانغ يي أن “ما يسمى باستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ” التي تعتمدها الولايات المتحدة “هي […]

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