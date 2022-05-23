الفقر والحرمان والمآسي للناس ،والثروة والمال للقطاع الخاص - عبدالله صالح

2022/05/23 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_صالح قراءة لكلمة رئيس حكومة إقليم كوردستان في منتدى دبي الاقتصادييمكن تفسير العنوان أعلاه على أنه مضمون الرسالة التي تضمنتها كلمة مسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ (28-3-2022).



تلك هي بالضبط الرسالة الصحيحة التي أراد إيصالها إلى الجماهير في كوردستان من جهة، والقوى التكتلات الاقتصادية الضخمة في المنطقة والعالم من ......





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