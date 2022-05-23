بابل تدعو مواطنيها “لملازمة المنازل” وتصدر توجيهات للتعامل مع الظروف الجوية

2022/05/23 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه / الى المواطنين الاعزاء نظرا للظروف الجوية الغير مستقرة نهيب بالاخوة المواطنين الكرام في محافظة بابل و ضواحيها : * عدم الخروح من المنازل الا للحالات الضرورية .* تشتغيل مصابيح العجلات لانعدام مدى الرؤية .* توفير بخاخ منزلي و الادوية اللازمة للحالات التنفسية واخذ الحيطة و الحذر للاشخاص المصابين بالربو القصبي.* […]

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