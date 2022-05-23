شاهد.. الشرطة تستخدم البسكويت ورقائق

2022/05/23 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على خنزير يقف في منتصف الشارع ليل الثلاثاء بمدينة بورتلاند، في ولاية أوريغون الأمريكية.كانت هذه مشكلة كبيرة للسائقين الذين كانوا يحاولون المرور عبر المنطقة، لذلك جاء أفراد الشرطة إلى مكان الحادث لإبعاد الخنزير عن الطريق وحمايته ومنع السيارات من الاصطدام به.للقيام بذلك، قرروا إغراء الخنزير باستخدام وجبات خفيفة مثل البسكويت ورقائق "دوريتوس"

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