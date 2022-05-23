بايدن يكشف عن انضمام 13 دولة إلى حلف اقتصادي لمواجهة الصين

2022/05/23 | 09:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، أن هناك 13 دولة ستنضم إلى حلف اقتصادي لـ"آسيا-والمحيط الهادئ" في إطار سعيه لتشكيل كيان اقتصادي لمواجهة الصين

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