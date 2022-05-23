2022/05/23 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة مطار النجف: الأجواء مغلقة وحركة الطيران متوقفة إلى إشعار آخر أولاً على ايرث نيوز.

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