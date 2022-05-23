مطار بغداد الدولي يوقف رحلاته الجوية لهذا اليوم

2022/05/23 | 09:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم.

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