2022/05/23 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين، القبض على (10) متهمين في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد فؤاد اسماعيل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم القاء القبض على (10) من المتهمين في مناطق متفرقة من المحافظة، خلال الممارسات الأمنية لمفارز ودوريات الشُعب والمكاتب التابعة الى قسم مكافحة إجرام ديالى، لليومين الماضيين".

وأضاف اسماعيل أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 10 متهمين في مناطق متفرقة في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 10 متهمين في مناطق متفرقة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).