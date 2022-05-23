بيان للرافدين يتعلق بكفالة منتسبي الدفاع والداخلية

2022/05/23 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين ان كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية مقبولة في التقديم على جميع انواع السلف والقروض.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المصرف قرر قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لكافة انواع السلف والقروض وحسب الضوابط والشروط الخاصة بنظام الكفالات".

واشار الى ان "منح السلف والقروض يكون عبر فروع المصرف كافة المتواجدة في بغداد والمحافظات".

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