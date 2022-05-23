العاصفة الترابية توقف حركة مطار بغداد.. والكويت والسعودية تحذران

2022/05/23 | 09:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق، الاثنين، إغلاق الأجواء وإيقاف حركة الطيران في العاصمة بغداد بسبب العواصف الترابية التي تتعرض لها البلاد، على ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية (واع).

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